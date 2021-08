Moskou-getrouwe Oekraïners voeren actie tegen bezoek van patriarch Bartholomeüs

Op 24 augustus viert Oekraïne de dertigste verjaardag van zijn onafhankelijkheid. Patriarch Bartholomeüs I van Constantinopel is een van de eregasten. Maar Moskou-getrouwe priesters en gelovigen houden op sociale media een protestcampagne tegen de komst van de patriarch, die in 2019 een nieuwe, van Moskou onafhankelijke Oekraïens-Orthodoxe Kerk erkende.

Kiev

Met de hashtag #stop_bartholomew plaatsen orthodoxe priesters en gelovigen in Oekraïne foto’s van zichzelf op Facebook en Instagram. Expres in het Engels om internationale aandacht te krijgen. Groepen gelovigen - opvallend veel hoofddoekdragende oudere vrouwen - staan met hun priester in de parochiekerk of op het kerkplein. ‘Bartholomeüs, wij hebben u niet uitgenodigd’, staat er op de plakkaten die zij omhoog houden.

Het gaat allemaal volgens het boekje. Het initiatief voor de protestactie kwam van metropoliet Lukas van het bisdom Zaporizhia. De andere bisdommen van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk - die onder het patriarchaat van Moskou valt - werden maandag via Facebook door de landelijke kerk opgeroepen zich bij de protestacti..

