Evangelische ster in Brazilië uit parlement gezet wegens moord op haar man (tevens geadopteerde zoon)

Brasilia

Het parlement was woensdag vrijwel unaniem: 437 leden stemden voor de uitsluiting van Dos Santos en slechts zeven parlementsleden tegen.

‘Flordelis’, zoals iedereen in Brazilië haar noemt, in plaats van bij haar achternaam, werd in 2018 verkozen voor de conservatieve PSD. Dat schonk haar parlementaire onschendbaarheid, hoewel de Braziliaanse justitie haar in oktober 2020 toch dwong een elektronische armband te dragen. Die onschendbaarheid is nu dus opgeheven.

Flordelis zou in juni 2019 haar echtgenoot en evangelicaal predikant (42) Anderson do Carmo hebben laten vermoorden, geholpen door zeven van de 55 kinderen die ze heeft, waaronder 51 geadopteerde. De moord zou zijn uitgevoerd door een van de vier biologis..

