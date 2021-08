BEAM-kerkdienst gaat in september weer live. ‘Wij zijn een redactie, geen pastorale hulpverleners’

Hilversum

De populaire BEAM-kerkdienst van de Evangelische Omroep is in september terug op televisie en YouTube. Of de jongerendienst een blijvertje is, hangt af van komend seizoen, dat tot eind november duurt. ‘De vraag is of deze diensten ook urgent zijn als de kerken grotendeels weer open zijn’, vertelt Maarten Vermeulen, hoofdredacteur van EO BEAM, de grootste christelijke jongerencommunity van Nederland.

‘Het kan best zijn dat er zo veel is veranderd in het kerkgedrag, dat de uitzendingen een rol blijven spelen’, zegt Vermeulen. ‘Of we in januari volgend jaar ook weer opstarten, daar moeten we een gesprek over voeren: klopt wat wij doen nog met de situatie van dat moment? Of moeten we doorgaan al..

