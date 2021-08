Eeuwenoude zandloper moest dominee aan maximale preektijd houden: ‘Boete bij te lange preek’

In Zwolle is een historische zandloper opgedoken, die voorkwam dat dominees in de achttiende eeuw te lange preken hielden. De Genemuider historicus Gert-Jan Westoff zocht al veertien jaar naar de verloren zandloper uit zijn stad.

Zwolle

Dominees mogen bij online kerkdiensten misschien druk voelen om hun preken kort te houden, dat is nog niets vergeleken bij de achttiende eeuw. Toen kregen predikanten een boete als hun preek te lang duurde. Om de tijd bij te houden, hing er een zandloper aan de kansel, vaak aan een sierlijke koperen arm. Zo’n zandloper, gemaakt tussen 1700 en 1800, is nu opgedoken in Zwolle. Historicus Gert-Jan Westhoff zocht al jaren naar dit object, dat oorspronkelijk aan de kansel hing in de Hervormde Kerk in Genemuiden. Nu heeft hij hem gevonden, in het depot van het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

‘Toen ik rond 2013 onderzoek deed naar een zeventiende-eeuwse tafel uit Genemuiden, las ik in documenten over deze zandloper. Daarin s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .