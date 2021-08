Turkse staat geeft twaalf historische iconen terug aan Orthodoxe Kerk

De Turkse staat heeft een twaalftal historische iconen met afbeeldingen van Christus en christelijke heiligen teruggeven aan de orthodoxe patriarch van Constantinopel. De iconen waren in 2007 gestolen uit kerken op het geboorte-eiland van de patriarch.

Ankara

De overhandiging vond dinsdag plaats tijdens een officiële ceremonie in het archeologisch Museum van Çanakkale, in het noord-westen van Turkije, vlak bij de ruïnes van de uit de Griekse mythologie bekende stad Troje. Patriarch Bartholomeüs I ontving de religieuze kunstschatten uit de handen van de Turkse minister van cultuur en toerisme, Mehmet Nuri Ersoy.

De iconen werden in 2007 gestolen uit historische kerken op het Egeïsche eiland Imbros. Zij werden teruggevonden dankzij een anti-smokkeloperatie die simultaan werd uitgevoerd in Kroatië, Servië, Bulgarije en Turkije dat in totaal 4.122 gestolen kunstschatten uit Turkije betrof.

De iconen bevonden zich sinds enkele jaren in het archeologisch museum, volgens de autoriteite..

