China arresteert leiders en leden van evangelische kerk

De Chinese overheid heeft negen leiders van een in 2018 gesloopte evangelische kerk opgepakt. Naast hen werden ook een onbekend aantal gelovigen van de christelijke gemeenschap gevangen genomen.

Een protestantse gelovige van de officiële protestantse kerk in Peking.

Beijing

De leiders en leden van de Kerk van de Gouden Kandelaar in de stad Linfen werden volgens een bericht van het Aziatische katholieke persagentschap UCANews tijdens een ‘goed voorbereide en gecoördineerde openbare veiligheidsoperatie’.

Predikant Wang Xiaoguang en evangelist Yang Rongli waren onder de gearresteerden. Zij waren in 2009 ook al eens door de autoriteiten opgepakt.

De megakerk in de Chinese provincie Shanxi werd op 9 januari 2018 met dynamiet gesloopt, wat tot internationale protesten leidde. Sindsdien ging wat ooit een van de grootste christelijke kerken van China was, verder als huiskerk. Ook organiseerden zij ontmoetingen in de open lucht.

Christelijke gemeenschappen die zich weigeren aan te sluiten bij de ..

