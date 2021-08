Aryel bekeerde zich tot het jodendom: ‘Jood en christen zijn geroepen om samen te leven als vrienden’

Begin deze eeuw was Bert Woudwijk nog voorganger van een evangelisch-messiaanse gemeente in Dordrecht. Sinds 2006 is hij een orthodoxe jood. Nu woont hij als Aryel Tsion in Israël. Hij reist de wereld over, op zoek naar de verloren tien stammen. In Israël leidt hij christelijke toeristen rond. ‘Samen bestuderen we de Bijbel. We hoeven elkaar niet te overtuigen.’