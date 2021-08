Zwitserse kerk maakt excuses voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-preses

De Evangelisch-Gereformeerde Kerk in Zwitserland (EKS) neemt verantwoordelijkheid voor een vermoedelijke misbruikzaak door haar voormalige preses Gottfried Locher (54). Locher nam in mei 2020 ontslag na beschuldigingen aan zijn adres.

Gottfried Locher in 2016.

Zürich

Rita Famos, de nieuwe voorzitter sinds november, bood het slachtoffer tijdens een speciale persconferentie excuses aan namens het kerkverband. Ze reageerde op een rapport van een extern advocatenkantoor dat de kerk had ingeschakeld waarin zowel Locher als de EKS beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag jegens een, inmiddels, ex-werknemer. In het rapport staat dat het slachtoffer tijdens haar werk is misbruikt door de preses, ‘waardoor haar seksuele, psychologische en spirituele integriteit zijn geschonden’. De commissie hekelt ook de intimiderende houding van de ex-voorzitter toen het onderzoek werd gestart.

geen bescherming

De EKS wordt beschuldigd omdat zij de vrouw geen bescherming bood tegen m..

