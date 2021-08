Kerkelijk Staphorst wil gastvrij zijn en opent informatiecentrum: ‘We willen het gesprek niet uit de weg gaan’

De hersteld-hervormde gemeente van Staphorst verwelkomt toeristen en geïnteresseerden in hun informatiecentrum Kerkzicht, tegenover het kerkgebouw. ‘Als mensen je leren kennen, kunnen zij je niet meer zo makkelijk belachelijk maken’, zegt vrijwilliger Geesje Domine.

‘Als het gesprek erop komt, dan nodigen we mensen uit voor de kerkdienst.'

Staphorst

Op een klein erf, schuin tegenover de Dorpskerk aan de Gemeenteweg in Staphorst, verleidt een stalletje met gratis boeken voorbijgangers even hun pas in te houden. Een oplaadpunt voor elektrische fietsen, picknicktafels en een rek vol kaarten met bijbelteksten hebben hetzelfde effect. Een uithangbord met daarop ‘Gratis expositie kerk en volksleven’ nodigt uit om binnen te wandelen bij Kerkzicht, het pas geopende informatiecentrum van de hersteld-hervormde gemeente van Staphorst. Binnen vertelt bezoeker Nando Eskes aan vrijwilligers Jantje Compagner en Geesje Domine dat hij het informatiecentrum op dagjeweg.nl heeft gezet, een website voor gratis en goedkope uitjes. ‘Dit moeten toch meer mensen weten’, zegt hij enthousiast,..

