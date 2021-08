Evangelische kerken in Frankrijk roepen op tot vaccinatie: ‘Anders ben je een potentieel gevaar’

De ethische commissie van evangelische kerken in Frankrijk heeft de evangelische christenen opgeroepen zich tegen het coronavirus te laten inenten.

Evangelische christenen in de Franse stad Mulhouse.

Parijs

Volgens de commissie is vaccinatie ‘urgent’ en een mogelijkheid God en de naaste lief te hebben. ‘Wie zich niet laat vaccineren is een potentieel gevaar voor zijn medemens’.

De commissie stelt dat ‘op sociale media desinformatie wordt verkondigd, ook door christenen’. Dit is een ‘aanslag op de christelijke broederschap’, schrijft zij in een verklaring.

‘Zich laten vaccineren is niet in strijd met het evangelie’, vindt de commissie. ‘Integendeel, want vaccinatie maakt het vrije verkeer van personen mogelijk, dus ook het vrije verkeer van het evangelie.’. <

