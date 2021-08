De luchthavenpastors zijn een luisterend oor op Schiphol: ‘We ondersteunen mensen in crisissituaties’

Op het bijna altijd drukke Schiphol is één plek waar het rustig is. Hier kunnen reizigers de stilte zoeken, maar ook bijstand van luchthavenpastors. Ze helpen met praktische zaken en zijn een luisterend oor, bijvoorbeeld voor wie met een verdrietige reden op reis is.

Schiphol

In een hoek bestudeert een man een Hebreeuwse tekst, voor het raam zit een vrouw in lotushouding op een meditatiekussen, een moslim-echtpaar stapt binnen en zoekt een plekje om te bidden. In het Meditation Centre van Schiphol is het stil, buiten is de bedrijvigheid rond vertrekkende vliegtuigen te zien.

Grenzend aan dit meditatiecentrum is een ruimte waar je in gesprek kunt met de mensen van het luchthavenpastoraat. Vrijwilligers zijn gastvrouw of gastheer. Vandaag zijn pastores Gerard Timmermans en Marieke Meiring er. Beide zijn ze airport chaplain, Timmermans rooms-katholiek, Meiring protestants. Wat ze bieden, is in één woord samen te vatten: crisispastoraat. ‘Ie..

