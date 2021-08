Gerechtshof wil dominee Kort persoonlijk horen voor besluit over vervolg rechtszaak

Het gerechtshof in Den Haag wil dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel persoonlijk horen, voordat wordt besloten of hij al dan niet moet worden vervolgd. De predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland zou hebben opgeroepen tot uitsluiting van homo’s.

De predikant had in een brief aan de gemeenteraad van zijn woonplaats impliciet een link gelegd tussen corona en mensen die niet volgens het traditionele man-vrouwbeeld leven. Leon Houtzager, een voormalig VVD-burgerraadslid, struikelde over de passage waarin Kort stelt dat ‘roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.’ Het Openbaar Ministerie besloot, nadat aangifte tegen dominee Kort was gedaan, hem niet te vervolgen. De uitspraken vallen onder de vrijheid van meningsuiting en godsdienst, vond het OM. Ze zijn wel kwetsend, vond het OM, maar niet onnodig grievend.

Daarop tekende Houtzager bezwaa..

