In de achtbaan popten de woorden van Psalm 23 bij me op. Daar kan geen preek tegenop

Als een van mijn neefjes of nichtjes naar de brugklas gaat, plan ik in de zomervakantie een verrassingsuitje. Deze zomer is Nina aan de beurt. Zodra ze in de auto ontdekt dat we naar Walibi gaan, begint ze te gillen.

In Walibi bouwen we de spanning op. We starten met de zweefmolen en kiezen nog een paar attracties uit de categorie fun. Wanneer ik een beetje ben bijgekomen, kiezen we een attractie met het label exciting. Nu wordt het tijd voor sensational. Weloverwogen kiezen we een achtbaan uit. Je wordt achterstevoren naar een hoogte van 35,5 meter getakeld en roetsjt met een topsnelheid van 75,6 kilometer per uur over de 285 meter lange baan, lezen we.

In de rij kijken we elkaar steeds aan, en ik vraag me een paar keer af: wil ik d..