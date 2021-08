De verrassende familiegeschiedenis van de Martinovs: ‘Wonderen zijn volstrekt normaal’

Haar zoon Sergej Visser (48) is docent, maar werd bekender als tekstdichter en muzikant van het project Psalmen Voor Nu. Zijn overgrootvader Sergej Martinov (1875-1970) was een zeer bemiddeld Russisch edelman en kolonel in het tsaristische leger. Hij moest vluchten voor de communisten, kreeg tyfus, leed honger, werd schoenmaker en boekhouder in de Kroatische hoofdstad Zagreb en was op hoge leeftijd nog diaken in de Russisch-Orthodoxe Kerk.

aan de dood ontsnapt

Sergej Petrovitsj Martinov is ontelbare keren aan de dood ontsnapt. Twee keer kreeg hij tyfus; hij werd beschoten in de Russisch-Japanse en de Eerste Wereldoorlog, raakte gewond bij de Witten ..

