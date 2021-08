De komma van Kohlbrugge - kan een gelovig mens zelf iets goed doen?

Theologen kunnen verhit discussiëren over een paar woordjes of zelfs een enkele letter. Hoe onbegrijpelijk deze haarkloverijen vaak ook zijn voor buitenstaanders, ze roepen niet zelden grote levensvragen op. Waar werd in tweeduizend jaar kerkgeschiedenis om gestreden, en wat moeten wij vandaag daarvan weten? Deze week: de komma van Kohlbrugge.

Over welk woordje hebben we het?

Het is dit keer geen woordje, maar een komma. Het gaat over de laatste komma in het veertiende vers van Romeinen 7. ‘Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.’ Die komma stond er altijd al, maar voor theoloog Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875) was het een eyeopener toen hij in 1833 in het Duitse Elberfeld een preek over deze tekst hield.



Maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde - beeld

Wat is de kwestie?

De verleiding is natuurlijk groot om te denken: een komma, waar gaat dat over? Die komma is beslissend, zou Kohlbrugge hebben geantwoord. Het gaat namelijk over de vraag of gelovigen (‘bekeerden’ in de termino..

