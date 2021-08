‘Uitgepreekte’ Jelte Alma was ‘te evangelisch’ geworden: ‘Ben je eenmaal een vlinder, dan word je nooit meer een rups’

Jelte Alma was zeventien jaar predikant toen hij zelf een losmaking aanvroeg. Hij was ‘te evangelisch’ geworden voor zijn gemeente. Nu is hij docent godsdienst en levensbeschouwing. ‘Ik moest een soort kameleon zijn: op zondag een ernstige preek houden, terwijl ik me vanbinnen zoveel vrijer voelde.’