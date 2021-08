Hillsong-oprichter Brian Houston aangeklaagd voor verzwijgen van zijn vaders kindermisbruik

Parramatta

Dat maakt de politie in de Australische staat New South Wales deze week bekend. Houston is behalve oprichter ook seniorpastor van alle Hillsongkerken wereldwijd. De megakerk die in 1983 in Australië begon, heeft inmiddels vestigingen heeft in landen op alle continenten. In Nederland is Hillsong sinds 2010 actief, met kerken in Rotterdam en Amsterdam. Hillsong is met name bekend van de vele aanbiddingsmuziek die de kerk uitbrengt, waarvan verschillende nummers zijn opgenomen in de zangbundels van stichting Opwekking, zoals Lopen op het Water (Oceans).

slachtoffer

Het misbruik vond plaats toen Frank Houston leider wa..

