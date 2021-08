Zorgen om toestand van de opgepakte Cubaanse voorganger Lorenzo Rosales Fajardo

De Britse mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity Worldwide (CSW) maakt zich grote zorgen over het welzijn van de Cubaanse voorganger Lorenzo Rosales Fajardo.

Hij werd op 11 juli opgepakt door staatsveiligheidsbeambten tijdens vreedzame protesten in de stad Palma Soriano. De Cubaanse autoriteiten hebben maandag een verzoek van zijn advocaat om ‘habeas corpus’ afgewezen, meldde CSW dinsdag. ‘Habeas corpus’ is een rechtsmiddel om de wettigheid van een detentie te bepalen. Door het indienen ervan bij een rechtbank kan worden vastgesteld of en hoe iemand gevangen zit.

De familie van Rosales Fajardo heeft nog altijd geen contact met hem kunnen krijgen. Zijn vrouw kreeg 14 juli te horen dat hij wordt vastgehouden in een gevangenis in Santiago de Cuba. Sindsdien heeft zij hem verschillende keren geprobeerd te bezoeken, het laatst op 30 juli, maar tevergeefs. De familie heeft een advocaat in ..

