Discussie over bidden tijdens Pride Week: waar ligt de grens tussen een pastoraal gebed en conversietherapie?

Tijdens Pride Amsterdam gingen woensdag dominees en politici in gesprek over een verbod op therapie die erop gericht is de geaardheid van homo’s te veranderen. ‘Conversietherapie is geestelijk misbruik. Zo’n gebed heeft veel meer impact dan je denkt.’

Amsterdam

‘Het is moeilijk om met droge ogen naar deze documentaire te kijken’, zegt dominee Alexander Noordijk, aan een talkshowtafel in het Parool Theater in Amsterdam. ‘Hartverscheurend’, beaamt Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland, een koepel van evangelische kerken en organisaties. Ze keken de documentaire For They Know Not What They Do, over de ernstige en dodelijke gevolgen van conversietherapie: een traject waarbij geprobeerd wordt om iemands geaardheid te veranderen of te onderdrukken. De documentaire en het gesprek zijn onderdeel van de Pride Week die deze week in Amsterdam wordt gehouden, wegens corona veelal digitaal.

Dat zulke praktijken schadelijk zijn en ernstige gevolgen hebben voor de mensen die het ondergaan, daa..

