Hoe een ‘Amsterdamse roeptoeter’ op bezoek kwam bij refoscholen. ‘Ik werd gewezen op mijn zwart-witdenken’

Programmamaker Yora Rienstra deed vorig jaar aangifte tegen minister van Onderwijs Arie Slob. Uiteindelijk volgde daar een documentaire op over jonge lhbti’ers op reformatorische middelbare scholen. ‘Ik werd door refo-jongeren ook gewezen op mijn zwart-witdenken. Toen voelde ik mij even heel klein.’

Yora Rienstra (r.) in gesprek met een jongere in haar documentaire Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs.

Amsterdam

Even terug naar november 2020. ‘Homoseksualiteit afkeuren mag, zolang scholen zorgen voor een veilig leerklimaat’, zei minister Arie Slob van Onderwijs in reactie op de ophef over de zogenoemde identiteitsverklaringen van reformatorische scholen. Daarin viel onder meer te lezen dat het huwelijk exclusief voorbehouden is aan man en vrouw. Cabaretière en presentatrice Yora Rienstra (40), zelf gay, was kwaad op Slob en deed aangifte wegens discriminatie door hem. Die aangifte – die juridisch ongegrond bleek – ontlokte een stortvloed aan reacties, waaronder die van een oud-leerlinge van een reformatorische middelbare school. Het bleek het begin te zijn van de documentaire Ik deed aangifte tegen de minister van Onderwijs, ov..

