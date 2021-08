80 uur werkstraf voor inrijden op journalist bij Sionkerk Urk

De politierechter in Lelystad heeft de 35-jarige Jacob B. dinsdag conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. B. reed op 28 maart bij de Sionkerk in zijn woonplaats Urk in op een verslaggever van PowNed. Die was samen met een cameraman ter plaatse om verslag te doen, omdat de kerk ondanks de coronamaatregelen de deuren opende voor alle gelovigen. Dat leidde tot ophef en ruime aandacht van de pers.

De verslaggever stond op dat moment bij de kerk, op een parkeervak. B. kwam met zijn dochter aanrijden en parkeerde zijn auto in het bewuste vak. De verslaggever moest wegspringen. Hij zegt dat de auto zijn knie heeft geraakt, maar dat is volgens de rechter niet komen vast te staan. Nadat B. was uitgestapt, sloeg hij de microfoon uit de handen van de verslaggever. Ter zitting bekeken de rechter en de andere procesdeelnemers de beelden van de gebeurtenissen.

B. is zich van geen kwaad bewust, verklaarde hij bij de rechter. Hij zegt dat hij bij de kerk aankwam, een paar lege parkeervakken zag en daar wilde parkeren. Terwijl hij in zijn spiegels naar een daar aanwezige politieman keek, reed hij het vak in, aldus zijn verklaring, zonder dat hij de journalist had gezien. De rechter geloofde dat niet. Van per ongeluk aanrijden is geen sprake geweest, aldus de rechter. ‘U bent willens en wetens doorgereden en hebt de kans aanvaard dat u de verslaggever zou verwonden. Het had ook veel slechter kunnen aflopen.’ Volgens de rechter heeft B. ook gezien dat het een journalist was op wie hij inreed.

Lichtere variant

De rechter tekende daarbij aan dat het ene inrijden op iemand het andere niet is. ‘Dit is een lichtere variant. Uw snelheid was laag. Maar het is gevaarlijk om een auto zo te gebruiken.’

De verslaggever werd kort voor dit incident een paar keer geschopt door twee andere Urkers. De politierechter legde deze twee broers vorige week werkstraffen op voor dit geweld.

Grote impact

B. verklaarde geëmotioneerd dat de zaak grote impact heeft gehad op zijn leven. Hij werd naar eigen zeggen met veel vertoon thuis gearresteerd en heeft twee dagen vastgezeten. Zijn rijbewijs is ingenomen, wat gevolgen heeft voor zijn werk.

B. zei niets tegen de media te hebben. Volgens hem gedroeg de betrokken verslaggever zich minder correct dan andere mediavertegenwoordigers ter plaatse.