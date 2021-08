Hoe een skelet van een biggetje de Bijbel uitdaagt. Aten de Israëlieten toch wel varkensvlees?

In Oost-Jeruzalem is het skelet van een varkentje gevonden in een tijd waarin volgens de Bijbel het eten van varkensvlees verboden was. Hoe verhoudt deze vondst zich tot de Bijbelse spijswetten?

Het varkentje vluchtte weg voor een aardbeving en kwam klem te zitten tussen twee vazen. Daarom is het skelet in tact gebleven.

Jeruzalem

De vondst van een varkentje bij opgravingen in Jeruzalem maakt de tongen van archeologen los. Naast vakbladen publiceerden internationale media uitvoerig over de ontdekking van het complete skelet van 2750 jaar oud. Het beestje leefde in een tijd waarin volgens de Bijbelse voorschriften een strenge spijswet gold: Israëlieten mochten absoluut geen varkensvlees eten.

Dat gegeven roept vragen op. Is er sprake van een overtreding van het taboe op de consumptie van varkensvlees (‘pig taboo’) in Israël, of is de Bijbel historisch onbetrouwbaar in de weergave van deze spijswet? Het verbod op het nuttigen van varkensvlees is te vinden in Leviticus 11: 7: ‘Zwijnen hebben wel volledig gespleten hoeven maar herkauwen niet en gelden daarom v..

