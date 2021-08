‘Ondanks kritiek is de Koran doorgaans positief over het jodendom en christendom’

‘De Koran erkent dat God zich in de Thora en het Evangelie heeft geopenbaard, maar sommige moslims zeggen dat de tekst van die boeken is veranderd', aldus Pim Valkenberg.

Washington DC

De Koran, het heilige boek van de moslims, spreekt zich uit tegen enkele belangrijke christelijke leerstukken. Het boek keurt bijvoorbeeld in soera 4:171 de Drie-eenheid af: ‘Geloof dus in God en in Zijn boodschappers en zeg niet: ‘Drie’. Houd daarmee op. Dat is beter voor u. God is de ene God.’

Maar dat is niet het enige dat de Koran over christenen zegt, stelt theoloog Pim Valkenberg, hoogleraar aan de Catholic University of America in de Verenigde Staten. Dit jaar verscheen zijn boek No power over God’s bounty, waarin hij de Koranverzen becommentarieert die over Joden en christenen gaan. Daarin komt naar voren dat de Koran sterk probeert aan te sluiten bij de joodse en christelijke boodschap.

absurdToch springen allereerst de ..

