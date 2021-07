Deze binnenvaartpastor voelt zich thuis tussen de schippers: ‘Ze zijn ontzettend gastvrij’

Harderwijk

Voor Dirk Meijvogel (54) is het binnenvaartpastoraat het beste van twee werelden. Hij is opgegroeid in Katwijk aan Zee in een familie van vissers. ‘Ik heb zelf ook tien jaar gevaren; ik had een eigen bedrijf. Maar toen voelde ik me door God geroepen om predikant te worden. Ik zag dat helemaal niet zitten, maar God was sterker. Ik had al een gezin, maar ik heb mijn schip verkocht en van de opbrengst konden we net zes jaar leven terwijl ik studeerde.’

Daarna was hij dertien jaar gemeentepredikant, toevallig ook in twee gemeenten aan het water: Loenen aan de Vecht en Harderwijk-Hierden. ‘Dat zijn prachtige jaren geweest. Maar ik was toe aan een bredere uitdaging. En varen is iets wat in je bloed zit. Ik had nog nooit van het binnen..

