Pieter Sjoerd van Koningsveld (1943-2021) nuanceerde de beeldvorming over moslims

Na een studie Semitische talen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, trad Van Koningsveld in dienst van de Universiteit Leiden om er zijn hele werkzame leven aan verbonden te blijven. Hij was conservator van Oosterse handschriften, medewerker van de faculteit godgeleerdheid en - zijn belangrijkste functie - vanaf 1992 hoogleraar Islam in het Westen. In 2009 ging hij met emeritaat.

Een rode draad in zijn werk is een uitstekende beheersing van het Arabisch. De islamoloog wist vele primaire bronnen over de islam te ontsluiten, vertelt zijn promovendus Gerard Wiegers. Zo schreef hij boeken en artikelen over de positie van christenen die van 711-1492 als minderheid leefden onder islamitische heerschappij op het Iberisch Schiereiland - in Al ..

