Taakstraf voor broers na klappen bij Sionkerk in Urk aan Powned-journalisten

De verontwaardiging was groot, toen afgelopen maart Powned-journalisten werden gemolesteerd door Urker kerkgangers. Vrijdag stonden twee verdachten voor de rechter. Ook zij zijn verontwaardigd. Want waarom gedroeg de pers zich zo opdringerig?

Lelystad

‘Diep triest’ of een ‘aantasting van de rechtsstaat’. De broers Lammert (26) en Jelle P. (28) hebben inmiddels alle veroordelingen van hun uitbarsting op Urk wel gehoord. Dus nu ze zich vrijdag voor de rechtbank in Lelystad moeten verantwoorden, zijn ze weinig spraakzaam. In plaats daarvan zitten ze met de handen over elkaar, rollen met hun ogen en werpen zo nu en dan een strenge blik naar de pers op de publieke tribune. De boodschap is helder: de mannen zitten hier met tegenzin.

Nadat de Sionkerk van de Gereformeerde Gemeente eind maart heeft aangekondigd dat alle zeshonderd leden weer welkom zijn, verzamelen journalisten zich op zondagochtend 28 maart op Urk. Een kerkgang van honderden gelovigen die zich van de coronamaatregelen..

