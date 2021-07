Gezinnen van tien kinderen zijn niet meer verantwoord, vindt Sam Janse: ‘Je kunt niet eindeloos groeien’

‘Zou het me echt gelukkiger maken?’, denkt dominee Sam Janse, als hem gevraagd wordt of hij niet groter wil wonen of verder wil reizen. ‘Nee, natuurlijk niet.’ Zo kan hij zichzelf veel ontzeggen zonder ongelukkig te worden. Reizen vond hij prachtig, maar wat is er mis met een fietstochtje langs de Lek? ‘Het eenvoudige leven is het goede leven.’

Vanavond hoeft de warme kraan niet open. In de tuin staat een pan, die Sam Janse vanmorgen met koud water heeft gevuld. De zon doet deze zomerdag de rest. ‘Daar kan ik vanavond de afwas mee doen.’

Wie is Sam Janse?

Sam Janse werd geboren in 1949 in Meeuwen, Noord-Brabant. Na de mulo en de kweekschool studeerde hij theologie in Utrecht en Göttingen. Hij was hervormd predikant in Nigtevecht, Vriezenveen, Woerden en Driebergen. Aan het Baptisten Seminarium en de Protestantse Theologische Universiteit was hij docent Nieuwe Testament, met als specialisme de deuterocanonieke boeken en vragen rond geweld in de Bijbel. In 2000 promoveerde hij op een onderzo..

