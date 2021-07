Een concilie voegde in 589 het woord filioque toe aan de belijdenis, met grote gevolgen

Theologen kunnen verhit discussiëren over een paar woordjes of zelfs een enkele letter. Hoe onbegrijpelijk deze haarkloverijen vaak ook zijn voor buitenstaanders, ze roepen niet zelden grote levensvragen op. Waar werd in tweeduizend jaar kerkgeschiedenis om gestreden, en wat moeten wij vandaag daarvan weten? Deze week: gaat de Heilige Geest uit van de Vader én de Zoon?

Over welk woord hebben we het?

Een op het oog onbeduidende toevoeging aan de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel met een dramatische impact op de eenheid van de kerk. Het Latijnse woord filioque (... en de Zoon). Het theologische begrip is mede aanleiding tot het Grote Schisma van 1054 waarbij de wereldwijde christelijke kerk scheurde in een westers deel, geleid vanuit (Rooms-Katholieke Kerk) en een oosters-orthodox deel Constantinopel (nu Istanbul) als centrum. Door de aanvulling met het woord filioque in de belijdenis staat er in de westerse variant van deze oecumenische belijdenis dat de Heilige Geest niet alleen van de Vader uitgaat, maar ook van de Zoon – van Christus dus.

Wat was de kwestie?

De priester Arius leerde in de vierd..

