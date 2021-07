‘Thomas a Kempis is mijn overbuurman, er zitten alleen wat eeuwen tussen’

De beroemde Zwolse monnik Thomas a Kempis krijgt een eigen museum, op de plek waar hij zijn beroemde boek De Navolging van Christus schreef. ‘Thomas relativeert het bestaan. Dat is niet onbelangrijk, tegenwoordig.’

Zwolle

Bert Pierik (60) wijst aan de rand van de Zwolse begraafplaats Bergklooster naar de grond. ‘Hier is zes meter fundering van het oude klooster gevonden, bij archeologisch onderzoek in 1998.’ Pierik, beheerder van de begraafplaats op de Agnietenberg, staat achter de kolossale gedenksteen van de beroemde middeleeuwse Monnik Thomas a Kempis (1380-1471).

De stevige wind rukt aan de oude bomen om hem heen. Dit is de plek waar Thomas het boek schreef dat naar verluidt op de Bijbel na het meest gelezen is: De imitatione Christi, De Navolging van Christus. Van dat boek heeft Pierik een hele verzameling bijzondere uitgaven, waarvan de mooiste, met goud bewerkte, nog bij hem thuis ligt. De rest ligt in het nieuwe Thomas a Kempis Museum, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .