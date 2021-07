‘Wereldwijd gaat Nederland voorop in de acceptatie van lhbti ‘ers, ook de kerken’

Amsterdam

U viert het jubileum van de Pride met een pelgrimage. Hoe krijgt die vorm?

‘Een pelgrimage spreekt mensen met een gelovige achtergrond aan. Zo’n tocht is een manier van onderweg zijn met ruimte voor reflectie. Die geven wij vorm door op een route van Utrecht naar Amsterdam in elf kerken korte vieringen te houden. We beginnen in de Janskerk omdat daar ooit de eerste roze viering werd gehouden en we eindigen in de Westerkerk in onze hoofdstad. In totaal lopen we met dertig mensen 45 kilometer - vrijdag 35 en zaterdag 10.’

Waar bestaat een viering uit?

‘Het zijn korte gebedsdiensten waarvan de kern Handelingen 10 is. In dit Bijbelgedeelte over de bekering van de Romeinse hoofdman Cornelius krij..

