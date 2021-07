Graceland Festival gaat door in aangepaste vorm

Zeewolde

Het laatste sprankje hoop op een meerdaags festival met mogelijkheid tot kamperen verdween toen premier Rutte het verbod daarop afgelopen maandag verlengde tot 1 september. De organisatie van ‘Graceland’ schakelde over op een alternatief programma: vier afzonderlijke festivaldagen, van 20 tot en met 22 augustus op het Scoutinglandgoed Zeewolde en op een nog te bepalen dag in januari 2022, ergens indoor.

Volgens directeur Gerda van Veen is een eendaags festival mogelijk als de bezoekers een vaste plaats krijgen toegewezen waar ze kunnen zitten of staan. Zij mogen alleen het terrein op als ze een vaccinatie- of herstelbewijs of een negatieve toegangstest kunnen laten zien. Anderhalve meter afstand bewaren ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .