‘God en ik, wij samen. De momenten alleen met God hebben mijn geloofsleven gevormd’

Theoloog en docent levensbeschouwing Yanniek van der Schans (27) vertelt over haar plekje op de Berlagebrug in Amsterdam.

‘Ik bedacht pas dat ik al mijn hele leven de hoogte opzoek om God te ervaren. De grootsheid van de lucht doet iets met mijn ontzag voor God. Als kind en tiener zat ik thuis in de dakkapel. In mijn studententijd heb in Australië gewoond en daar pakte ik de bus om bij een uitzichtpunt te komen. Het zijn momentjes van God en mij.

Nu woon ik alweer een paar jaar in Amsterdam en daar heb ik ook mijn vaste plekken. Zo is er een heuvel vlakbij de Amstel, bij het kantoor van Waternet. Letterlijk een plek tussen de hemel en de stad. Het is in de zomer afgezet met hekken, dus dan is mijn vaste spot de Berlagebrug over de Amstel. Iets minder hoog, maar je ziet er wel een prachtige zonsondergang. En ik vind het leuk flarden van een gesprek te h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .