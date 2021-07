Kerk van de Nazarener maakt voorstelling over migranten: ‘Het draait om sociale gerechtigheid’

In een muzikale voorstelling wil een Utrechtse kerk de stem van de migrant laten klinken. Die moet gehoord worden, en niet in de laatste plaats door de politiek, zegt predikant Annemarie Snijders.

De verhaalfragmenten over de vlucht, de reis en het integreren in Nederland worden omlijst met de muziek en zang van het echtpaar Meryem en haar man Alaa.

In minstens vier steden - Nijmegen, Amersfoort, Haarlem en Zaanstad - gaan leden van de Utrechtse Kerk van de Nazarener een voorstelling geven die draait om migranten. Hoewel de titel, The story of a migrant, anders suggereert, vertellen meerdere mensen uit het Midden-Oosten hun verhaal aan het publiek. Korte verhalen, dat wel. Want er moet ook muziek gemaakt worden. Arabische aanbiddingsliederen zullen de kern vormen van de voorstelling, waarbij de gemeente het privilege heeft twee professionele musici als leden te hebben.

‘Nederlandse kerkleden zijn niet zo bekend met de verhalen van vluchtelingen’, zegt Annemarie Snijders, predikant van de Arabisch-Nederlandse gemeente Huis van Licht. Die gemeente is feitelijk een missiona..

