EU: zorgen over religie in Turkije

Brussel

‘Het voeren van een dialoog over deze kwesties blijft een integraal onderdeel van de betrekkingen tussen de EU en Turkije.’ Dat meldt Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de Europese Commissie in antwoord op schriftelijke vragen van Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie), Bert-Jan Ruissen (SGP), Esther de Lange (CDA) en Annie Schreijer-Pierik (CDA). Aanleiding is de veroordeling van de Assyrische monnik Aho Bileçen. Een Turkse rechtbank veroordeelde hem in april dit jaar tot 25 maanden gevangenisstraf wegens ‘hulp aan een terroristische organisatie’. Bileçen had in 2018 een stuk brood gegeven aan twee mensen die zich aan de deur van zijn klooster..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .