Christendom in Japan: klein, met diepgang en beïnvloed door de atoombom

Het christendom is al meer dan vijfhonderd jaar aanwezig in Japan, maar kan desondanks nog altijd maar moeilijk aarden in het land. Toch is de invloed van het christelijk denken vrij groot.

Tokio

Het is dat sporters het olympisch dorp vanwege het coronavirus niet uit mogen, maar anders waren ze zeker opgevallen als ze een kerkdienst in Tokio zouden bezoeken. Niet eens vanwege hun verschijning, veel meer omdat de meeste kerken gemiddeld maar zo’n twintig tot dertig leden hebben. Al zijn het er niet veel, trouw zijn ze wel, zegt theoloog Samuel Lee, die een proefschrift schreef over het christendom in het land. ‘In het zuiden van de wereld groeit het aantal christenen weliswaar heel snel, maar dat kun je vergelijken met een ondiepe oceaan, er is vaak weinig diepgang. Japan is als een vijver: niet zo groot, maar wel heel diep.’

Het aantal christenen ligt in Japan al decennia op niet meer dan anderhalf procent van de..

