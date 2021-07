Hulpbisschop Rob Mutsaerts haalt hard uit naar de paus en noemt hem ‘dictatoriaal’

Den Bosch

Op 16 juli trad het motu proprio (pauselijk besluit op persoonlijk initiatief) in werking. In het document genaamd Traditionis custodes (behoeders van de traditie) schreef de paus dat de traditionele Latijnse mis, de Tridentijnse mis, enkel gevierd kan worden met toestemming van de plaatselijke bisschop. Als nieuw ingewijden priesters deze dienst willen vieren, kan dat alleen met toestemming van Rome.

Mutsaerts (63), hulpbisschop in Den Bosch, is stellig en lijkt de paus aan te vallen. Hij noemt hem onder andere ‘dictatoriaal’, ‘niet pastoraal’ en ‘onbarmhartig’. ‘Liturgie is geen speeltje van pausen, maar is het erfgoed van de Kerk. De oude mis gaat niet over nostalgie of smaak. De paus dient de bewaker te z..

