Zanger Hanne de Vries vindt denkkaders in de kerk te smal: ‘Het gaat om mensen, niet om dogma’s’

Hanne de Vries: 'Mensen worden ziek, mensen overlijden, mensen gaan uit elkaar. Dat is een integraal onderdeel van het leven. We willen het niet, maar het gebeurt wel.'

Veenendaal

Hanne de Vries (37) is in evangelisch Nederland bekend als aanbiddingsleider op plekken als EO Jongerendag, Youth.Opwekking en de Betteld. Hij maakt daarnaast al jaren eigen muziek. Zijn nieuwste album ‘Waker van de wereld’ is onlangs verschenen. En daarop klinkt een ander geluid dan wat luisteraars van hem gewend zijn.

Waar De Vries voorheen meer pop en rock maakte, is dit album zacht, intiem en persoonlijk. ‘Dat komt deels door de thematiek’, vertelt De Vries in het kantoor van zijn stichting Love Revolution in Veenendaal. ‘Ik wil met dit album ruimte geven aan pijn en moeite. Dat vraagt om minder bombastische rock & roll. Tegelijkertijd is de plaat hoopvol en bemoedigend, bijna meditatief.’

