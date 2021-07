Zoekactie Nijkerkse evangelist Samuël Boujadi gaat door

De zoekactie naar de vermiste evangelist Samuël Boujadi in het Italiaanse Meer van Bracciano is nog steeds gaande. Hij is ruim vier weken vermist.

Amersfoort

Vrienden Jack Schreudering en Daniël van Deutekom zeiden eerder in het Nederlands Dagblad dat de Nijkerker snel gevonden zou worden. De lokale brandweer is echter nog steeds op zoek naar het lichaam met sonarboten en duikers. Kortgeleden is er een petje in het meer gevonden, maar dat bleek niet van Boujadi te zijn.

Boujadi (22) was op vakantie met Schreudering toen hij is gaan zwemmen in het kratermeer nabij Rome. Het meer is 160 meter diep en heeft een gevaarlijk koude onderstroom. De vrienden blijven zoeken totdat het lichaam boven water is.

