Werknemer Hillsong Church verzette zich publiekelijk tegen vaccin; covid-19 werd hem fataal

Een werknemer van Hillsong Church, die zich op sociale media verzette tegen het coronavaccin, is vorige week overleden aan de gevolgen van covid-19. Dat heeft Hillsong-oprichter Brian Houston bekendgemaakt.

Stephen Harmon (34) was onderdeel en in dienst van Hillsong Church in de Amerikaanse staat Californië. Samen met Scott Ligertwood, de man van aanbiddingsleider Brooke Ligertwood, werkte hij aan een nieuw te lanceren project dat binnenkort verschijnt. Dan wordt ook duidelijk wat het project inhoudt.

‘Stephen was één van de meest vrijgevige mensen die ik ken’, schreef Brian Houston, oprichter Hillsong Church, op Twitter toen hij zijn overlijden bekendmaakte. Inmiddels is dat bericht verwijderd.

In een verklaring aan CNN maakte Houston duidelijk dat het nemen van het coronavaccin voor ieder kerklid een persoonlijke keuze is. Houston adviseert zijn kerkleden om de richtlijnen van hun arts te volgen. Het merendeel van het k..

