Evangelische gelovigen weer mondjesmaat in de samenkomst

Nu de kerkdeuren steeds iets verder open mogen, keren evangelische gelovigen langzaam terug. Al zijn sommigen nog terughoudend. Evangelische kerken in Nederland zijn in de coronacrisis de diensten massaal gaan livestreamen. De stream blijft voortbestaan.

Jozua van de Ridder is campuspastor van City Life Church in Den Haag.

Amersfoort

Middenin de coronacrisis zijn veel evangelische kerken in Nederland de diensten gaan livestreamen. Vanuit het comfort van de eigen woning konden kerkgangers alsnog naar de kerk; weliswaar online. Het bood een goede oplossing om verbonden te blijven met de gemeente. Nu de kerkdeuren steeds iets verder open mogen, keren de evangelische gelovigen langzaam terug naar de kerk. Al zijn sommige bezoekers nog terughoudend. Voor hen, en andere online bezoekers, blijft de livestream voortbestaan.

Spreker Wim Hoddenbagh zei onlangs in deze krant dat vooral gelovigen in de evangelische beweging afwachtend en terughoudend zijn om weer naar de kerk te gaan. ‘Mensen wachten af wat er gaat gebeuren of kijken vanuit huis liever de live..

