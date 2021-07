‘Een boer is ook een mens’

Raard

Pieter Knijff kijkt vanuit zijn woonkamer bij het Noord-Friese Raard uit over het boerenland langs de oevers van de Dokkumer Ee. In de verte worden de Jersey-koeien van de buren naar de stal geleid om gemolken te worden. Zelf heeft Pieter Knijff geen koeien meer. Hij had ze wel, met een bijbehorende boerderij. Maar in 2013 verkocht hij de boerderij vanwege gezondheidsproblemen en startte hij met de studie hbo-theologie aan de hogeschool Viaa in Zwolle. Nu is hij werkzaam als pastoraal werker in twee protestantse gemeenten in Noord-Friesland. Ook is Knijff lid van de werkgroep 'Kerken en landbouw Fryslân', die verbonden is aan diverse kerkgenootschappen in de provincie. Deze werkgroep wil graag het gesprek op gang brengen tussen mens..

