Putten

Hoewel in de liedbundel van Opwekking het getal 666 werd overgeslagen, is dit niet het geval voor het magazine van Stichting Opwekking. De 666e editie van Opwekking Magazine is een themanummer over het getal van het beest. Zo wordt het nummer 666 in de Bijbel genoemd. Ruben Flach, directeur van stichting Opwekking, vertelt in het zomernummer over waakzaamheid én vertrouwen. De vraag of het getal 666 ‘eng is’, wordt beantwoord door predikant Henk Poot. En auteur Wilkin van de Kamp schrijft een artikel over de briesende leeuw en de positie van christenen in Christus. <





