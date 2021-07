Deze zendelingen evangeliseren met stripboeken en frisbees tijdens de Spelen

Amerikaanse zendelingen evangeliseren tijdens de Olympische Spelen in Japan. Christelijke manga stripboeken, ‘vijf minuten Engels’ en frisbees worden ingezet om Japanners over Jezus te vertellen.

Tokio

Japanners in Tokio die de Engelse taal willen oefenen, kunnen deze dagen tijdens de Olympische Spelen terecht bij Amerikaanse zendelingen. Ze staan bij universiteiten, metrostations en op kruispunten met een grote banner waarop staat: gratis Engels gesprek. Het vijf-minuten-gesprek is een evangelisatiemethode die veel jongeren en professionals aanspreekt. Een dag lang praatjes maken, is niet onverdienstelijk volgens de Amerikaanse zendelingen van de International Mission Board (IMD), de zendingsbond van de Southern Baptist Church. Dit is het grootste protestantse kerkgenootschap van Amerika. In een video op Instagram vertellen twee evangelisten enthousiast dat ze die dag 45 mensen evangelisatiemateriaal hebben overhandigd. ‘Met drie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .