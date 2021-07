Prof. Willem van ’t Spijker (1926-2021) dacht niet in kerken

Apeldoorn

De eenheid van ‘gereformeerde belijders’ was Willem van ’t Spijker veel waard. Hij moest niets hebben van het zogeheten denominationalisme: het denken in verschillende kerken. ‘Ik hoor vaak zeggen, ook onder ons: als we met de Nederlands-gereformeerden en de vrijgemaakten in zee gaan, kunnen we de bevindelijken wel afschrijven’, zei hij in een interview met het Nederlands Dagblad in 2010. ‘Maar zo moet je niet denken. Alle mensen die van Christus zijn, horen bij elkaar.’

De kerktwisten uit recente en lang vervlogen tijden kende Van ’t Spijker goed. Hij was van 1972 tot 1997 hoogleraar Kerkgeschiedenis en Kerkrecht aan de christelijk-gereformeerde theologische universiteit in Apeldoorn. Veel kerkelijke ruzies waren het gevolg van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .