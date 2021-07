Gebed uit de modder

hebben wij daar dan de moed voor, Here God?

En durven we U dan onomwonden om die dapperheid te vragen?

Want of we het nu willen of niet - zien of niet,

Uw wereld is aan het veranderen.

Het water stijgt. De hitte is soms alleen in koelcellen nog te dragen.

Als Uw kinderen verdrinken in Bangladesh,

dan kijken wij in West-Europa vaak nauwelijks op van ons leven.

Maar nu komt het dichtbij. Nu is het Limburg.

Nu vinden we lichamen in het water en de modder van Duitsland en België.

Nu zijn daar nog steeds tientallen vermisten.

En de waterstromen overspoelen ook China.

Na corona komt het klimaat. En dan? Honger? Oorlog? Een nieuw virus?

De oordelen denderen als witte, rode, zwarte en vale paarden over ons heen.

Als U ons vraagt..

