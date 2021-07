Is de belijdenis bindend omdat, of voor zover zij met Gods Woord overeenstemt?

Theologen kunnen verhit discussiëren over een paar woordjes of zelfs een enkele letter. Hoe onbegrijpelijk deze haarkloverijen vaak ook zijn voor buitenstaanders, ze roepen niet zelden grote levensvragen op. Waar werd in tweeduizend jaar kerkgeschiedenis om gestreden, en wat moeten wij vandaag daarvan weten? Deze week: wat betekent de binding aan een belijdenisgeschrift?

Over welk woordje hebben we het?

De kerkstrijd van de zestiende eeuw, die uitliep op de scheiding van rooms-katholieken en protestanten, ging gepaard met het opstellen van diverse belijdenisgeschriften. Protestanten verwoordden daarin wat zij als de bijbelse leer aannamen en waarin dat verschilde van de ‘paapse’ traditie. Wie in de Gereformeerde (of Hervormde) Kerk predikant wilde worden, verbond zich aan de bijbeluitleg zoals verwoord in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. In de Lutherse Kerk idem met de Confessio Augustana. Daar tekende je voor. Maar zo’n tweehonderd jaar later - onder invloed van de Verlichting en wetenschappelijke vooruitgang - kwam de vraag op: wat mag van predikant..

