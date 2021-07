Samuel Lee in de nacht langs de snelweg: ‘Ik zit hier, ik praat met God en met mezelf’

‘Hier kom ik een paar keer per jaar, als ik verdriet heb of ergens mee zit, en even alleen wil zijn. Dan zeg ik tegen mijn vrouw: ik ben even een paar uurtjes weg, en dan weet zij het al. Ik rijd hier naartoe, ik woon hier vijftien minuten vandaan, en ik ga hier zitten op een van de picknickbankjes. Soms haal ik koffie bij de kiosk, die is 24 uur per dag open. Ik stopte hier voor het eerst toen ik onderweg was naar een conferentie. Ik zit hier, ik praat met God en met mezelf en ik kijk naar de sterren. Dan voel ik me verbonden met het geheim van het heelal. Meestal is het een uur of twee ’s nachts als ik hier ben.

Ik ben een reiziger. Bijna veertig jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen, niet met het vliegtuig, maar over land. D..

