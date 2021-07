Kloosters kijken nog steeds uit naar coronasteun: ‘Blijkbaar moet je actievoeren, wil je gehoor vinden’

Ook kloosters zijn door de coronacrisis getroffen. Maar een steunregeling die op hun situatie past, is er niet. ‘Blijkbaar moet je nadrukkelijk actievoeren, wil je bij de overheid gehoor vinden’, zegt de abt van Abdij Berne. ‘Mijn angst is dat er met het verstrijken van de tijd geen oplossing komt.’

Een handjevol bezoekers is de kerk bij de Abdij van Berne binnengegaan. Ze nemen in stilte plaats op de stoelen en bereiden zich voor op de dagelijkse middagviering. Deze begint zodra negen broeders, die in de abdij wonen, binnenkomen en voorin plaatsnemen.

Samen is men stil, wordt er gezongen, gebeden, gelezen, geluisterd en de eucharistie gevierd. De liturg van dienst spreekt over de weerbarstigheid die het leven en de wereld kent. ‘Ga deze weerbarstigheden niet uit de weg, maar zie ze juist onder ogen om daardoor te handelen.’

Het zijn woorden die Denis Hendrickx, abt van deze abdij in Heeswijk, zuidoostelijk van ’s-Hertogenbosch, herkenbaar in de oren moeten klinken. De weerbarstigheid van het afgelopen jaar heeft hem veel bezigg..

