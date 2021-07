Pinksterconferentie Opwekking in 2022 ‘hopelijk’ weer in Biddinghuizen. ‘Dat blijft het uitgangspunt’

‘Diep geraakt’ is het thema van de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking die van 3 tot en met 6 juni 2022 wordt gehouden op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.

Putten

Het thema is gebaseerd op een verslag in het bijbelboek Handelingen 2. Als de apostel Petrus vertelt over Jezus, zijn dood en opstanding en hoe de uitstorting van de Heilige Geest deel uitmaakt van Gods plan voor mensen, werden de toehoorders ‘diep in het hart geraakt’.

De afgelopen twee jaar vond de pinksterconferentie vanwege de coronabeperkingen digitaal plaats. Er keken naar de livestreams driehonderdduizend mensen uit 95 landen.

De organisatie hoopt volgend jaar weer samen te komen op het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen, Flevoland. ‘We tellen met elkaar af naar, hopelijk, weer een echte Pinksterconferentie. Als mensen mij vragen of ik geloof dat het weer kan vo..

