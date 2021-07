Veel aandacht voor de verhalen van vervolgde christenen op Zomerconferentie van New Wine

Tijdens de Zomerconferentie van New Wine, dit jaar noodgedwongen online, is er veel aandacht voor vervolgde christenen. ‘Zij leren ons zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze geestelijke groei.’

Houten

Er is geen land waar zo veel christenen met een moslimachtergrond worden vervolgd als Iran. Mojtaba Hosseini is een van hen. Op jonge leeftijd kwam de als moslim opgevoede man tot geloof in Jezus Christus met grote gevolgen: een jarenlang verblijf in de gevangenis. Hosseini vertelt zijn verhaal zaterdag tijdens de Zomerconferentie van New Wine.

Het is een traditie bij deze organisatie om aandacht te besteden aan de lijdende kerk. Dat gebeurt via een van de samenwerkingspartners, Open Doors. Ook dit jaar is er tijdens de conferentie, die donderdagavond begon en tot en met zondag duurt, ruim aandacht voor verhalen van christenen die vanwege hun geloof in de verdrukking leven.

